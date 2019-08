Asfaltatura della Flaminia, via al cantiere: parte il mese della passione - VIDEO

E' stato avviato questa mattina il cantiere per l'asfaltatura della via Flaminia nel tratto compreso tra la stazione e la Palombella. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori il prossimo 5 ottobre ma l'assessore Paolo Manarini, che ha effettuato un sopralluogo diverse ore fa, ha stimato la fine dei lavori entro una ventina di giorni salvo imprevisti. Si prospettano dunque settimane di inevitabile passione per automobilisti e camionisti che sbarcheranno dai traghetti per raggiungere l'autostrada.