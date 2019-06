Ascensore off-limits, l’odissea del disabile che torna dalla spiaggia – VIDEO

Il video è stato girato dai fratelli Giovanni e Domenico Covone. Sono passate le 22 e ci troviamo all’ascensore del ponte di legno, zona Collemarino. Giovanni è l’uomo costretto sulla sedia a rotelle e dopo aver trascorso una serata in spiaggia doveva utilizzare l’ascensore per tornare a casa. Ascensore che però, come si legge nel cartello, è attivo fino alle 20. Giovanni racconta quindi di aver usufruito del sottopasso, il quale però è sprovvisto di rampe: «Una persona ha sostenuto me, un’altra ha dovuto sollevare la sedia a rotelle per superare le scale. Evidentemente noi disabili alle 20 dobbiamo già stare a nanna- dice ironicamente Giovanni- pensate anche a una mamma con la carrozzina».