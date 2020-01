Ricercato dal 2019, l'arresto del latitante anconetano | VIDEO

Era sfuggito all’arresto nell’aprile del 2019, la squadra Mobile di Ancona lo ha catturato al valico di frontiera di Trieste. Massimo Giuliani, anconetano, era stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione insieme a un complice. Per i giudici apparteneva infatti a un’associazione criminale specializzata in traffico di droga, rapine e furti aggravati presso negozi e banche con l’uso di esplosivi. Ad aprile 2019, poco prima dell’ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Giuliani aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Carlo Pinto hanno trovato il latitante nella città croata di Zrnovnica, dove si era rifugiato in casa di una donna del posto. I poliziotti della sezione catturandi lo hanno preso in consegna dalle autorità croate per poi accompagnarlo nella casa circondariale di Trieste.