Inseguimento e scacco matto alla banda, l'arresto dei ladri | VIDEO

OSIMO - Le immagini dell'arresto della banda di ladri d'appartamento catturata nelle ultime ore dai carabinieri di Osimo. Nei giorni scorsi le razzie erano state registrate in diverse case della provincia tra cui la zona di San Biagio. I militari hanno analizzato diverse migliaia di utenze telefoniche e immagini di videosorveglianza, per poi identificare la banda di albanesi composta da almeno tre persone che faceva base a Porto Sant'Elpidio. I ladri, secondo la ricostruzione degli investigatori, si muovevano con auto a noleggio e sono stati catturati al casello da Civitanova dopo aver "visitato" alcune abitazioni di Falconara, due di queste abitate da due anziane sole. Il numero esatto di furti attribuibili ai tre maliventi è ancora in fase di accertamento.