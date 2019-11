Nuovo bagno per il dipendente, la tangente arriva a domicilio | VIDEO

Un furgone accosta per permettere agli operai di scaricare degli accessori. E' il materiale che, secondo gli investigatori, destinato al dipendente comunale finito in manette per corruzione aggravata nell'inchiesta che ha scosso Palazzo del Popolo. Nello specifico si tratterebbe del materiale necessario alla posa in opera di un bafgno dal valore di circa 30mila euro. Una delle presunte mazzette che compaiono nell'impianto accusatorio.