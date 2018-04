Aria irrespirabile, Coltorti (M5S): «Il sindaco ha seguito le procedure di legge» - VIDEO

Il Senatore del M5S dopo l'incontro di lunedì pomeriggio con il sindaco di Falconara Goffredo Brandoni: «Siamo andati a prendere i valori delle centraline di Falconara per verificare i picchi e ci sono valori molto alti di benzene, che è cancerogeno, e anche di idrocarburi che però non sono normati. Il problema è che i valori accettati del benzene a livello nazionale sono dei valori di soglia e non di picco- spiega Coltorti- quindi non sappiamo qual è il valore di picco che può far male. La raffineria è stata fatta 50 anni fa, ormai è lì, io oggi ci penserei dieci volte a fare una raffineria in quella zona, quello che sta succedendo è una delle prove che bisogna concentrarsi sulle energie rinnovabili». L’altro grande problema, spiega il senatore, è che «non esiste poi un registro dei tumori in quest’area e non è possibile verificare l’incidenza nel tempo, vuol dire che se questo evento avrà ripercussioni sulla salute lo sapremo forse fra 10 anni. Quello che respiriamo è sicuramente nocivo, ma non sappiamo quanto e con quali conseguenze». E il Comune? «Il sindaco ha seguito le procedure di legge e non poteva fare diversamente, non poteva emettere nessun blocco delle attività e la cosa peggiore sarebbe stata bloccare la raffineria che deve invece risolvere questo problema».