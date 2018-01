Ampliamento dell'area pedonale in centro, voi che ne pensate? - VIDEO

Estendere l'area pedonale di piazza del Papa fino a via dell'Appannaggio, con un varco all'altezza della Banca d'Italia. L'idea, che sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali, è stata proposta dal gruppo consiliare dei Verdi. Oltre all'ampliamento della ZTL c'è l'ipotesi di realizzare un grande parcheggio scambiatore tra Torrette e Collemarino. Abbiamo raccolto l'opinione di chi frequenta il centro e lavora in zona, passeggiando proprio tra via dell'Appannaggio e piazza del Papa.