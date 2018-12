Investita da un'auto, guarda come sta oggi Aquila: il maremmano operato 2 volte - VIDEO

Era stata investita da un pirata della strada lungo la strada che da Recanati porta a Castelfidardo. Aquila, questo il nome della cucciola di Pastore maremmano, era stata trasportata dall’ambulanza veterinaria della Croce Gialla di Ancona prima alla clinica veterinaria di San Biagio e poi in un centro specializzato di Sasso Marconi per un intervento chirurgico. Nel giro di un paio di giorni la cagnolina è stata sottoposta ad un secondo intervento per poi essere dimessa e tornare alla clinica anconetana, dove si trova attualmente. E’ lì che sta effettuando tutta un serie di terapie riabilitative, che si vedono proprio nel video.