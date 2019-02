Lorenzo malato di tumore, il suo appello è struggente: «Non voglio morire, aiutatemi» - VIDEO

Gli viene diagnosticato un tumore, ma dopo mesi di cure la sua unica speranza è riposta in una terapia sperimentale a cui potrebbe essere sottoposto in un apposito centro di Milano, che deve esprimersi sull'accettazione del suo caso. Milano potrebbe rifiutare in base ad una serie di parametri e protocolli. E allora, se così fosse, l’ultima spiaggia si trova oltreoceano, negli Stati Uniti, dove quella sperimentazione è già molto diffusa e praticata. Per questo ora i familiari e gli amici lanciano un appello alla città avviando una raccolta fondi aperta a tutti coloro che vogliano aiutare lui: Lorenzo Farinelli, medico anconetano di 34 anni a cui, 8 mesi fa, è stata diagnosticata una forma di tumore chiamata Linfoma non-Hodgkin. Questo è il suo struggente appello.