«L'Api dal pontile sembra Tokyo», il video del cantante anconetano girato a Falconara | VIDEO

Giacomo Brasca, in arte semplicemente “Brasca”, ha 21 anni e ha pubbliato un nuovo video. Musica che diventa immagine grazie alla collaborazione con Davide Sgalletta, che si è occupato di girare e montare il video. In questo caso sono le immagini di Falconara, nella canzone “Falco per 2”, uscita da poche su youtube e Spotify. Una canzone in cui il giovane falconarese, che nella vita studia Graphic designer alla Poliarte di Ancona, prova a ripercorrere sensazioni ed esperienze di un qualsiasi giovane anconetano, in una qualsiasi serata in giro con amici o con una ragazza, dove tutto ha un certo fascino, anche la raffineria Api che “dal pontile sembra Tokyo”.