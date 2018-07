Un uomo di 70 anni è stato investito martedì mattina mentre attraversava corso Carlo Alberto. Si trova in condizioni gravissime all’ospedale di Torrette. Alla guida della Panda c’era un anziano e sul posto sono intervenuti i medici del 118, la Croce Gialla e la Polizia Stradale. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza l’accaduto.