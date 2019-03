Come si sceglie un animale domestico? Bambini a lezione dall'Oipa - VIDEO

I volontari dell'Oipa, insieme al coordinatore regionale Rocco Coretti, hanno incontrato gli alunni dell'istituto comprensivo Ferraris di Falconara. Tema della mattinata: cosa tenere in considerazione quando si sceglie un animale domestico in canile o gattile. L'incontro, al quale è stata presente anche la vicepreside Maria Dina Bondielli, ha riguardato le sei classi di prima media per un totale di oltre 120 studenti. Dopo la parte teorica in aula, l'attenzine dei bambini è stata catturata nel cortile dalla dimostrazione pratica con Martina Di Giorgio, addestratrice ENCI, e il Jack Russel Eureka.