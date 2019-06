Rinchiusa nel magazzino tra il degrado più assoluto, il salvataggio di Camilla - VIDEO

Reclusa da anni all’interno di un magazzino con le finestre oscurate, in cui erano ammassate

reti da pesca, attrezzi, contenitori e bidoni con solventi, spazzatura, escrementi e tanto altro ancora, mentre in un angolo era presente una minuscola cuccia improvvisata, del cibo e una rete del letto utilizzata come recinto di fortuna: queste le condizioni in cui è stata trovata Camilla, una breton

di circa 16 anni, dalle guardie zoofile dell’OIPA Ancona, durante un intervento a pochi passi dal centro del capoluogo marchigiano.