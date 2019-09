A scuola di danza da Andreas e Veronica: "Amici", l'hip hop e il bacio - VIDEO

Folla di giovani aspiranti ballerini alla nuova scuola di danza “Urban Studios Dance Academy”, dove a svelare i segreti di tecnica e stile sono stati due insegnanti d’eccezione. Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di “Amici”, e la coreografa Veronica Peparini sono stati docenti per un giorno nella nuova struttura di via Achille Grandi. I titolari, Daniela Cipollone e Gabriele Marini, hanno diviso la lezione in turni viste le numerose richieste di partecipazione. Andreas e Veronica, coppia del momento della cronaca rosa, hanno parlato ai nostri microfoni della danza, dei vantaggi e dei rischi del partecipare a un programma televisivo altamente competitivo, ma anche della loro love story sugellandola con un bacio.

Video: Gino Bove