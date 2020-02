Trasformare il limite in risorsa, i campioni spiegano come si fa | VIDEO

ANCONA - Circa 300 studenti hanno incontrato alla Mole Vanvitelliana tre stelle dello sport olimpico e paralimpico. L'ex campione mondiale di volley Andrea Lucchetta è salito sul palco dell'auditorium insieme alla medaglia d’argento ai Mondiali Paralimpici di Dubai nel lancio del disco per non-vedenti, Oney Tapia e Federica Maspero, vicecampionessa mondiale sui 400 metri categoria amputazione. Non una lezione tradizionale, ma un'ora di intratenimento fatto di gag e tanta spontaneità. Il progetto #CAMPIONIdiVITA di forte impatto emotivo, è volto a sensibilizzare i ragazzi per renderli consapevoli su come lo sport possa essere portatore sano di valori educativi e, contemporaneamente, strumento di crescita e di attenzione al rispetto delle regole e al vincere come collettivo.