«Martedì è il compleanno di mia figlia e festeggerò con lei». Bomber e papà, Salvatore Mastronunzio al 59’ minuto di Anconitana- Valfoglia ha segnato il gol del momentaneo pareggio ed è entrato nella storia biancorossa. Rete numero 100 con la maglia biancorossa. Mica una cosa da tutti i giorni. La dedica? Alla famiglia, ma con un pensiero speciale alla figlia che era proprio in tribuna al Del Conero: «Si, oggi era qui allo stadio e mi aveva anche “minacciato” dicendo che se non segnavo….». Mastronunzio ricorda quindi il gol più bello e quello più importante segnato nella sua carriera in biancorosso.

Anconitana – Valfoglia è finita 2-1 per i padroni di casa, che allungano in classifica vista la contemporanea sconfitta della Vigor Senigallia contro l’Osimo Stazione. Partita pazza, con i dorici che sono andati in svantaggio per poi trasformarsi nel secondo tempo e rimontare con le reti di Mastronunzio e Ruibal.