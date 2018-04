La vittoria per 4-0 sul Monsano chiude matematicamente i giochi per il campionato di Prima Categoria. Al Carotti di Jesi l’Anconitana vince il torneo e vola in Promozione. I 20 punti di vantaggio accumulati sull’Osimo Stazione rendono ormai irragiungibile per gli inseguitori la compagine di mister Lelli. E la festa ha inizio davanti ai tifosi biancorossi.