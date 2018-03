Anconitana brutta ma vincente, sabato match point sul sintetico: «Niente alibi» - VIDEO

Un gol per tempo e Ponterio ko, ma per mister Marco Lelli c’è poco di buono oltre i 3 punti che avvicinano l’Anconitana alla vittoria del campionato. Sabato si giocherà a Offagna su un campo in erba sintetica, ma il tecnico biancorosso non vuole alibi. Polemico invece patron Stefano Marconi: «Ci dobbiamo sempre adeguare alle esigenze di altre società». Rovescio della medaglia in casa Ponterio con mister Luca Tomasetti che salva solo la prestazione dei suoi e rimanda il discorso salvezza alle prossime settimane.