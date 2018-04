Osimo Stazione, Menghini polemico: «La presenza dell’Anconitana ha falsato il campionato»

Paolo Menghini, tecnico dell’Osimo Stazione, salva la prestazione dei suoi ma lancia la polemica sulla presenza dell’Anconitana nel torneo di prima categoria. «Il campionato è falsato e la colpa è di chi ha messo l’Anconitana qui» ha detto senza mezze misure al termine del match di sabato pomeriggio. «Non bisogna nasconderlo, anzi bisogna dirlo- prosegue il tecnico degli osimani- mi auguro che succeda qualcosa, anche se è il campo che decide e sul campo l'Anconitana non ha avuto rivali. Auguro loro di arrivare in minor tempo possibile in altre categorie».