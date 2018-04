Era la sfida che poteva chiudere i giochi e anche se non matematicamente lo ha praticamente fatto. A Castelfidardo l’Anconitana, prima in classifica, batte per 1-3 i diretti inseguitori dell’Osimo Stazione. In classifica la squadra di Lelli vola a +17 e manca solo la matematica per sancire la promozione. Tra i protagonisti c’è anche Gianclaudio Lori, che para uno dei due rigori concessi alla formazione osimana.