Mastronunzio premiato, siparietto con Marconi in sala stampa – VIDEO

La partita contro l’Osimana è stata decisa dai gol numero 102 e 103 di Salvatore Mastronunzio in maglia biancorossa. In sala stampa il presidente Marconi ha consegnato alla “vipera” il riconoscimento per aver superato quota 100 reti con la stessa maglia. Si tratta di una statua che ricorda la rovesciata di Carlo Parola in Fiorentina-Juventus del 1950, diventata celebre negli anni per essere diventata il simbolo dell’album Panini. Marconi confessa a Mastronunzio che il riconoscimento doveva essere consegnato qualche settimana fa, ma il modellino si era rotto ed era rimasto senza una gamba. La scaramanzia ha ritardato la premiazione, con la soddisfazione dello stesso centravanti. Dopo la consegna, la stretta di mano e l’abbraccio è iniziata l’analisi tecnica del derby.