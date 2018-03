Anconitana, poker e polemiche. L'ex Buriani: «Rigore inesistente, non ne avevano bisogno» – VIDEO 

Filippo Buriani, portiere del Monserra ed ex estremo difensore dell’Ancona, contesta il rigore che ha portato in vantaggio l’Anconitana al sesto minuto di gioco. «E’ inesistente, una squadra così può segnare in qualunque momento anche senza un rigore di questo genere». Poi ricorda il periodo passato ad Ancona: «Ritrovare i tifosi anconetani è stata una emozione grandissima anche se non ho mai potuto dimostrare il mio valore. L’Anconitana è di un’altra categoria, qui non c’entra nulla».