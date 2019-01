Anconitana, messaggio ricevuto: «Quella strigliata ci ha svegliato» – VIDEO

Prima del match contro il Mondolfo vinto per 3-0 Salvatore Mastronunzio ha ricevuto l’omaggio in campo per i suoi 100 gol in biancorosso. Dopo il fischio finale Zaldua e Pucci si sono presentati davanti ai microfoni spiegando che la chiacchierata con patron Marconi dopo il pareggio con il Gabicce ha risvegliato l’ambiente. Francesco Nocera sorride per l’infermeria quasi del tutto svuotata, l’allenatore avversario Giovanni Trillini analizza il match senza rimpianti e Travaglini, oggi al Mondolfo, ricorda le giovanili in biancorosso.