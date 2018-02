Anconitana, arriva lo sponsor: «Vicini a chiudere con un’azienda locale» - VIDEO

Al termine della vittoria casalinga dell’Anconitana contro il Marotta, il vicepresidente del club dorico Robert Egidi ha fatto il punto su diverse trattative in ballo a partire da quella per la sponsorizzazione. Il dirigente ha annunciato che in settimana si può già chiudere l’accordo con un’azienda anconetana, mentre sul fronte dello stadio Dorco si attende il nuovo summit in Comune per conoscere il parere della Soprintendenza sul progetto. Si lavora anche per il settore giovanile: «L'anno prossimo lo avremo, lavoriamo anche con più società».