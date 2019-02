Anconitana, la vittoria non porta serenità: Marconi al veleno su Nocera – VIDEO

«La squadra vive sui guizzi dei singoli e questo crea confusione in chi deve fare delle scelte». Il presidente dell’Anconitana, Stefano Marconi, si prende i tre punti sul Loreto arrivati grazie alla doppietta di Ezequiel Zaldua ma in sala stampa striglia il tecnico Francesco Nocera. «La coralità della manovra del gioco lascia a desiderare- dice il patron biancorosso- tra noi c’è il rapporto tra una società e un allenatore, non prevarichiamo le sue scelte ma le critichiamo dove crediamo sia giusto farlo». Il presidente parla anche di «rapporti che potrebbero migliorare nello spogliatoio» auspicando un’atmosfera più armonica tra tecnico e calciatori. Poi la chiusura: «L’allenatore non me lo sono sposato». Nocera dice la sua: «Accetto le critiche, rifletto e cerco di migliorarmi. La società vuole il massimo e il ruolo dell’allenatore è quello di essere criticato od osannato. Conosco come funziona il calcio, ma le critiche le prendo come spunto per fare meglio».