Anconetano medio, la parodia di Natale che si prende gioco delle incoerenze cittadine - VIDEO

Non ha resistito a prendere in giro gli atteggiamenti paradossali, a volte anche ipocriti, dell'anconetano medio, sempre pronto a lamentarsi di qualunque cosa non sia abituato a vedere in casa propria, per poi essere il primo a restarne affascinato, fino a diventarne primo fan. Proprio come è successo con l'arrivo della ruota panoramica, di fronte alla quale tutti hanno criticato per settimane, per poi intasare i social network con le foto dell'attrazione cittadina non appena arrivata in piazza Cavour. Tutto concentrato in un divertentissismo video dell'istionico anconetano Oscar Oliva, che ha aperto una pagina dedicata e che ha già riscosso un discreto successo sui social.