Strada interrotta, niente parcheggi e caos viabilità: «Multe aumentate, guarda caso» | VIDEO

ANCONA - I danni causati dal vento, la settimana scorsa, alle vetrate di un palazzo di via Redipuglia hanno creato non poco disagio ai residenti. Una piccola parte della strada è stata interrotta praticamente davanti al teatro sperimentale. Chi vive in zona è costretto da giorni a parcheggiare a notevole distanza e spesso dovendo ricorrere a posteggi vietati. Secondo Ludovico Nicoletti, un giovane abitante della via, i controlli e le multe sono aumentate proprio in questo periodo. Il problema maggiore tuttavia è rappresentato dalle manovre che gli automobilisti e i conducenti di furgone sono costretti a “inventare” per uscire dalla stretta via. Il servizio video.