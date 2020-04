Battuta in vasca da bagno, ricezione in giardino: volley a distanza per salutare gli allenatori | VIDEO

Le ragazze dell’Ancona Team Volley hanno voluto salutare lo staff tecnico e societario, ma anche le rispettive compagne, con un simpatico video fatto in casa (letteralmente). Si tratta di una partita di pallavolo a distanza, dove c’è chi lancia da casa propria e chi riceve a chilometri di distanza, chi palleggia mentre si trova in giardino e chi lo fa mentre suona il pianoforte. La quarantena non ferma la voglia di sport e di stare insieme.