Via Mattei è la strada che conduce i mezzi leggeri e pesanti alla zona industriale e turistica del porto. I mezzi pesanti che arrivano dall’autostrada e dalla via Flaminia la percorrono per arrivare al porto, ma i conducenti sono esasperati dalle condizioni dell’asfalto groviera. Abbiamo fatto un giro in zona e raccolto pensieri e rabbia di chi via Mattei deve percorrerla quotidianamente.