Miglio del Passetto 2018: il veterano, il campione e i fratelli terribili – VIDEO 

La partenza e l’arrivo della tradizionale gara di nuoto in mare davanti alla celebre spiaggia anconetana. Prima del via abbiamo incontrato alcuni dei partecipanti che hanno dato lustro alla 26ma edizione, inserita nel calendario FIN del campionato italiano di mezzofondo. Dal 91enne Domenico Casolino che dispensa consigli ai neofiti al campione del mondo in carica di nuoto in acque libere sui 3Lm, Luca di Iacovo. Il post gara è stato analizzato invece dai “fratelli terribili” venuti dall’Umbria, Francesco e Gaia Tacconi. Sono i primi ad aver toccato il traguardo rispettivamnte tra gli uomini e le donne.