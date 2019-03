Uomo morto nel parco, il ritrovamento del corpo - VIDEO

Un uomo di 30 anni di nazionalità russa è stato trovato senza vita giovedì pomeriggio in un'area verde nei pressi del parco della Cittadella. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso ed è stato inutile anche l'arrivo dell'ambulanza della Croce Gialla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e i militari della stazione Ancona Centro. Questi ultimi, insieme al medico legale, dovranno stabilire con certezza le cause della morte.