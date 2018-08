Filippo Coacci ci porta in vasca con lui al Foro Italico di Roma. Il nuovo campione italiano dei 200 metri rana ai campionati nazionali giovanili estivi spiega bracciata dopo bracciata come ha costruito il successo. Il 16enne anconetano in forza alla Vis Sauro Nuoto Pesaro era assistito dai coach Marco Forni, Giulia Fabbrini e il suo storico allenatore alla Eschilo Conero Wellness di Ancona, Michele Cattani.