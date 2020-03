AnconaToday tra gli anconetani col Coronavirus: la città non è più la stessa | VIDEO

La seconda parte del tour di Ancona nei giorni del Coronavirus. Sugli autobus spuntano i divieti di salita dalle porte anteriori, il mercato di piazza Roma non è il classico concentrato di socialità. Nei bar spuntano i disinfettanti sul bancone. I negozi hanno dimezzato il fatturato, non sorridono neppure le bancarelle. Nelle librerie sono aumentate le ordinazioni dei libri per i ragazzi, perché gli alunni in questi giorni studiano a casa. C'è chi preferisce non parlare. Ancona non è più la stessa.