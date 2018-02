CasaPound ricorda le foibe con bandiere italiane, fiaccole e fiori: ecco il corteo - VIDEO

Un centinaio di militanti di CasaPound ha sfilato in un silenzioso corteo lungo il Viale della Vittoria, da piazza Diaz al Passetto. Il candidato alla Camera dei Deputati, Emanuele Mazzieri, ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti per commemorare le vittime delle foibe. Il corteo è stato scortato da un centinaio di agenti delle forze dell'ordine tra polizia e carabinieri. La polizia municipale ha regolato il traffico chiudendo l'accesso al viale in diversi tratti durante il passaggio dei militanti.