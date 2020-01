Ancona capitale della cultura? Rispondono i giovani: «Il biglietto da visita della città è…» | VIDEO

E’ di alcune settimane fa la notizia della candidatura di Ancona alla carica di capitale italiana della cultura 2021. Alla manifestazione di interesse, già presentata dal sindaco Valeria Mancinelli lo scorso dicembre, dovrà seguire entro il 2 marzo 2020, il dossier di presentazione vero e proprio.

Il Comune di Ancona aveva presentato la manifestazione di interesse anche nel 2018 ma si era ritirata, comunicandolo alla Regione, per lasciare spazio a Macerata, capoluogo di una provincia ferita dal sisma. Oggi ha deciso di competere, ma ha le carte in regola? La candidatura fa leva su caratteristiche come il il Porto Antico, La Mole, i festival come KUM! e "La mia generazione", la produzione e la programmazione teatrale e musicale, la storia di una città che vanta 2400 anni dalla fondazione. Abbiamo fatto un giro tra i giovani universitari di Monte Dago per chiedere se secondo loro Ancona merita l’eventuale fregio. Sì? No? E perché? Le loro risposte.