I residenti di via Giuseppe Di Vittorio, via Domenico Spadoni e dintorni lamentano la situazione delle loro strade. L'asfalto nel corso del tempo ha lasciato il posto al brecciolino e le buche non si riescono neppure a contare. Tra le testimonianze raccolte c'è anche quella di un uomo che con troppa difficoltà riesce a spingere la carrozzina di un disabile e, come gli altri, chiede interventi urgenti di manutenzione stradale.