Il quartiere senza asfalto, parte II: i crateri della zona industriale – VIDEO

La situazione dell’asfalto, praticamente inesistente, lungo di via Giuseppe di Vittorio era stata documentata pochi giorni fa. E' stato necessario tuttavia un secondo tour tra le buche del quartiere perché a pochi passi dalla zona abitata c’è quella industriale che è messa decisamente peggio. La parte della strada che inizia dall’incrocio di via Zuccarini e si perde in una zona verde all’altezza del civico 76 è sede di aziende, circoli, uffici ma anche abitazioni. Se è vero il detto che "al peggio non c'è mai fine", via Giuseppe di Vittorio ne è la prova.