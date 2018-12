Ancona vs Ascoli, è derby anche nella qualità della vita - VIDEO

Nei giorni scorsi il quotidiano Italia Oggi e l'Università La Sapienza di Roma hanno pubblicato la classifica delle province con la migliore qualità della vita. Ancona recupera posizioni rispetto agli anni passati, sfiorando la top ten e trainata in particolar modo dalla sanità. In settori specifici però è Ascoli a primeggiare tra le province marchigiane. Il Sole 24 Ore invece, piazza Ancona al 31° posto in quanto a vivibilità (contro il 37° del 2017), ma a primeggiare nelle Marche è proprio Ascoli. Ci siamo divertiti a chiedere agli anconetani se vivono bene nella loro città oppure se si trasferirebbero volentieri nell'ascolano.