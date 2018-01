Anziane abbandonate nella casa fatiscente, il blitz di soccorsi e Polizia - VIDEO

Una 47enne è uscita dal palazzo di via Podgora per compiere delle commissioni. All'interno di un appartamento fatiscente del terzo piano aveva lasciato la madre e la suocera, rispettivamente di 73 e 95 anni, in condizioni igieniche precarie: urina sul pavimento del bagno, riscaldamenti fuori uso e sporcizia ovunque. Sono state le stesse anziane a chiedere aiuto urlando dalla finestra e richiamando l'attenzione di passanti e vicini intorno alle 12,30. Sul posto sono arrivate due pattuglie delle volanti, insieme alla scientifica, alla Croce Gialla e ai medici del 118. Le anziane sono state portate a Torrette per accertamenti mentre per la 47enne, all'esito delle indagini condotte della squadra mobile, potrebbe scattare la denuncia per maltrattamenti in famiglia e violenza privata - SERVIZIO DI GINO BOVE