Esplode la conduttura d’acqua, chiusa la strada in pieno centro – VIDEO

La domenica per loro è iniziata senza acqua e con il passare delle ore si è trasformata in un incubo: cantine allagate e merce da buttare. I residenti di due palazzi di via Matteotti sono scesi in strada perché l’esplosione di una tubatura sotto il manto stradale ha riversato l’acqua nello scantinato della palazzina numero 111. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Multiservizi e la Polizia Municipale. Tecnicamente non è stata un’evacuazione visto che sono stati gli stessi residenti a lasciare temporaneamente le abitazioni a causa del disagio e, per qualcuno, per la paura di eventuali danni strutturali. Strada chiusa e traffico deviato.