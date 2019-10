Amerigo Vespucci, ultima cerimonia poi i saluti: subentra il nuovo comandante - VIDEO

Prima di lasciare Ancona, dove ha accolto 17mila visitatori in 4 giorni, l'Amerigo Vespucci ha salutato il comandante Stefano Costantino per dare il benvenuto al capitano di vascello Gianfranco Bacchi. Il forlivese resterà al comando della nave scuola della Marina Militare per almeno un anno. La cerimonia del passaggio di consegne è avvenuta a bordo, sotto gli occhi del Comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano. L'avvicendamento era inizialmente programmato nella rada di Rimini, ma a causa delle condizioni meteo la tappa romagnola del veliero è stata annullata. La Vespucci ha quindi preso quindi il mare da Ancona in direzione di Trieste.