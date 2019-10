E' tornata la signora dei mari, tutto lo splendore dell'Amerigo Vespucci - VIDEO

La signora dei mari è tornata. Dopo due anni e mezzo L' Amerigo Vespucci è di nuovo ad Ancona e resterà ormeggiata alla banchina San Francesco fino al prossimo 7 ottobre. Migliaia di persone sono arrivate al porto antico da ogni parte delle Marche per salire a bordo del veliero. La nave è nello scalo dorico in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla partenza di San Francesco alla volta della Terra Santa e c'è addirittura chi per visitarla ha preso posto davanti alle transenne diverse ore prima dell'apertura. Siamo saliti a bordo anche noi e abbiamo incontrato il comandante Stefano Costantino, ma anche qualche visitatore incantato dalla maestosità del vascello.