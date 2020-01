La Befana porta Ancona indietro nel tempo, torna l’ambulanza che anticipò il futuro | VIDEO

La Befana come Emmett “Dock” Brown ne “Il ritorno al futuro”. La vecchina sulla scopa ha portato dolci e caramelle ai bambini e ha fatto trovare agli anconetani alcuni pezzi della loro storia. Nella Galleria Auchan Conero, il giorno dell’Epifania, la Croce Gialla ha esposto l’ambulanza Wolkswagen che servì nel 1968. Dal terremoto alla grande frana, il mezzo storico anticipò le normative ad oggi in vigore per le ambulanze del servizio 118. Accanto al mezzo di soccorso c’erano una 500 e una moto Guzzi Airone esposte dall’ Club Auto e Moto Storiche di Ancona. Il video dell'evento "Befane al volante 2020".