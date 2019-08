Edo e Vale, dal negozio alla pulizia delle spiagge italiane - VIDEO

Si sono consociuti tre anni fa, si sono innamorati e dallo scorso gennaio stanno girando l'Italia in camper per ripulirla dai mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. Edoardo Manza e Valentina La Cara, alias i "Viaggiatori ecologici", hanno già fatto tappa nelle Marche. Torinesi, hanno mollato il lavoro in un negozio di telefonia per dedicare la loro vita alla tutela dell'ambiente. Il video, pubblicato sul canale youtube "Viaggiatori Ecologici" è uno dei tanti messggi di sensibilizzazone, stavolta raccontato attraverso un castello di sabbia in spiaggia.