Giochi con il telefonino e aiuti i bimbi malati di cancro, arriva l'app di Ambalt | VIDEO

ANCONA - L’applicazione si chiama Ambalt, esattamente come l’associazione di cui Sergio Santomo è presidente. La Onlus anconetana sostiene i bambini malati di leucemia e tumori e da alcuni mesi lo fa anche attraverso un gioco scaricabile sui telefonini Android e iOS. “Ambalt” è un divertente software installabile al costo di 3 euro, ideato da Alessio Piretti in collaborazione con lo stesso Sergio e realizzato da una società spagnola. Bimbi o adulti non dovranno far altro che guidare un furgone e raccogliere i giocattoli virtuali che cadono dal cielo. I piccoli pazienti di oncoematologia però vengono aiutati davvero, perché dei 3 euro complessivi 1 sarà destinato a Google, gli altri due all’associazione che sostiene bimbi e famiglie anche attraverso la struttura “Casa della Vita”. Come si installa e come si usa: il servizio video.