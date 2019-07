Costruisce imbarcazioni da zero e nel suo lavoro da artigianoè diventato un punto di riferimento per Numana e non solo. Aldo Jurini è l'ultimo maestro d'ascia della riviera del Conero. E' uno di quelli che, si direbbe, non ha altre passioni fuori dal mare. Sbagliato. Tra la scrittura del suo secondo libro e qualche passo di ballo, Aldo prosegue l'attività cantieristica che ha preso in mano da diversi decenni. Siamo entrati nel suo cantiere.