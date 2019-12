L'albero della protesta tra le case fatiscenti: «Pronti a manifestare davanti al Comune» | VIDEO

Le luci di un albero di Natale tra gli edicifi di Sappanico, quelli che rischiano il crollo da un momento all'altro. L'iniziativa di alcuni residenti vuole richiamare l'attenzione della giunta sulla messa in sicurezza di quella parte di frazione. «Siamo stati abbandonati dal CTP e dal Comune, non si è fatto più sentire nessuno dallo scorso ottobre» dicono gli abitanti. Uno degli edifici pericolanti è di proprietà comunale: «La demolizione doveva essere fatta entro la fine dell'anno, ma ancora non si è visto nessuno» dice Paolo Baggetta. Si pensa a una manifestazione davanti al Comune di Ancona.