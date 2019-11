A bordo di “AF Claudia”, il nuovo traghetto con la catalitica | VIDEO

Si chiamava “California Star” e come suggerisce il suo vecchio nome serviva come ferry boat dall’altra parte del mondo. Oggi di quella nave è rimasta praticamente solo la mappa della Bassa California nel salone della reception. Il nuovo gioiello Adria Ferries sta per entrare in linea tra Ancona e Durazzo con la sua tecnologia green. Lo “scrubber” infatti permetterà alla nuova nave dell’Adria Ferries, di percorrere la tratta in 15 ore quasi azzerando le emissioni di zolfo e materia particolata nell’atmosfera. Tecnologia ed eleganza. Benvenuti a bordo.