Medemblik Regatta, Giorgia Speciale entra in Medal Race

MEDEMBLIK - E' in regata da martedì nelle acque di Medemblik, nell'Olanda settentrionale, la windsurfer già campionessa olimpica giovanile Giorgia Speciale. Dopo tre giornate di qualificazione, Giorgia Speciale occupa il quinto posto della classifica generale e guadagna di diritto l'accesso alla Medal Race in programma per domani, sabato 25 maggio, nella quale si determinerà la top ten finale della regata Olandese.



Guida la classifica provvisoria, dopo 12 prove e 2 scarti, la campionessa del Mondo ed Europea in carica, l’Olandese Lilian de Geus. La Polacca Zofia Noceti Klepacka, vincitrice della Medemblik Regatta lo scorso anno, segue in seconda posizione. Giorgia Speciale è stata protagonista di una serie assolutamente positiva e la grande costanza nei piazzamenti - mai fuori dalla top-ten, scarta un ottavo e un nono come peggiori risultati - la premia, garantendole l'accesso alla prima Medal Race dall'inizio della sua carriera in categoria Senior.



«Sono emozionatissima e molto felice per questo primo traguardo raggiunto. Dopo sei mesi in questa flotta, sto iniziando a prendere il passo delle altre concorrenti e trovare il giusto ritmo. Domani devo scendere in acqua concentrata e dare il tutto per tutto per portare a casa un buon risultato e chissà, magari provare a salire sul podio, ma essermi garantita un posto in top-five (Giorgia ha oltre venti punti di vantaggio sull'atleta che la segue in classifica, n.d.r.) mi rende già felicissima».