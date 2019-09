Campionato Italiano Classi Olimpiche, Giorgia Speciale comanda dopo la prima giornata

Quella appena trascorsa sul Garda è una giornata estremamente positiva per la vela anconetana: mentre Filippo Pacinotti con la sua Brontolo Racing è al comando della classifica del Campionato Europeo Melges 20 a Malcesine, Giorgia Speciale, da oggi in regata a Campione del Garda per il Campionato Italiano Classi Olimpiche, si impone al vertice del ranking provvisorio nella categoria RS:X femminile.



Ha preso infatti il via con un giorno di ritardo rispetto al programma, a causa dell’inconsistenza della brezza di ieri, l’edizione 2019 del CICO, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Vela e che ogni anno richiama a competere i migliori velisti delle Classi Olimpiche (470, Finn, 49er e 49er FX, Nacra 17, Laser e RS:X). Tre le regate completate oggi dalla flotta RS:X, nella quale è impegnata anche la già Campionessa Olimpica giovanile Giorgia Speciale. Con risultati parziali di 7-6-6, Giorgia occupa la sesta posizione della classifica generale ed è prima nel ranking femminile: davanti a lei, infatti, sono presenti solo uomini, guidati nella graduatoria da Matteo Evangelisti.



Seconda nel ranking femminile è Laura Linares, ottava overall a 10 punti da Giorgia Speciale, seguita da Veronica Fanciulli, nona. Le regate riprenderanno domani, si potranno disputare fino a quattro prove. L'attività sportiva di Giorgia Speciale è supportata da Frittelli Maritime Group, Garmin Marine, ION, Farmacia del Pinocchio, Link Campus University e Federazione Italiana Vela.